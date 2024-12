Ha sido durante una entrevista con Eva Soriano para 'Europa FM'. En un momento dado, la presentadora decidió mostrar al cantante británico uno de los temas más conocidos de Estopa, y su respuesta no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

"Me ha encantado al instante. He entendido inmediatamente por qué tienen tanto éxito", ha asegurado Williams mientras esbozaba una gran sonrisa. "Puedes percibir algo en segundos, me gustan mucho. Tienen un nuevo fan", ha afirmado sobre los hermanos Muñoz.