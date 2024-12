12:13 H Qué saber sobre los accidentes cerebrovasculares como el sufrido por Raphael

Los médicos que atienden a Raphael en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid han descartado que el accidente cerebrovascular que ha sufrido el cantante este miércoles sea un ictus. Se trata de una buena noticia que avala la evolución positiva que el de Jaén experimenta conforme pasan las horas.

Los expertos recuerdan que en ese tipo de episodios la edad es un factor clave a la hora de determinar el riesgo de padecerlo, pero no el único.

También es importante vigilar la hipertensión arterial, las arritmias cardiacas u otras enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, entre otros.

Estos mismos expertos recomiendan mantener hábitos de vida saludables para reducir el riesgo de padecer un incidente de este tipo, aunque también apuntan a que existen factores no controlables como el hecho de fumar, no practicar deporte, consumir mucho alcohol o no alimentarnos de forma adecuada.