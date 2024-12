Richard Gere por el momento no se retira del cine, aunque lleva pensando en ese momento hace tiempo. El actor confiesa que ya había pensado en decir adiós a la actuación cuando tenía 25 años, pero afortunadamente no lo hizo. Gere se convirtió en 'sex symbol' con su personaje en American Gigolo y desde entonces la fama no le dejó abandonar ya esa carrera. Ahora, cinco décadas después vuelve a trabajar con el director de aquella cinta en 'Oh Canada', una reflexión sobre la vida poco antes de la muerte.