Todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo tus conciertos

La periodista Lorena Montón desgrana los mejores consejos para disfrutar de la música en vivo en 'Mi diario de conciertos'

"Se está poniendo como filtro para el público el dinero, no la pasión por la música", advierte la experta

Por qué cada vez es más difícil y caro conseguir entradas para el concierto de tu artista favorito

Ir al concierto de tu artista favorito se ha convertido en los últimos tiempos en toda una aventura. Y no siempre apasionante. Desde las temibles colas virtuales el día que las entradas se ponen a la venta a las no menos desalentadoras horas de cola (real) que hay que guardar a las puertas del recinto para conseguir un lugar en la codiciada primera fila, pasando por el abultado desembolso que probablemente tengas que realizar, son muchos los obstáculos que hay que sortear para disfrutar plenamente de la experiencia de la música en vivo.

En ese complicado laberinto de trabas inesperadas que puedes encontrarte en la ruta hacia el concierto conviene disponer de un guía, de alguien que te marque el camino, te ayude a organizarte y te chive esos trucos y consejos que solo puede ofrecerte alguien que ha pasado por ahí ya muchas veces. Para eso llega ‘Mi diario de conciertos’ (Ediciones Martínez Roca), de la periodista Lorena Montón.

La comunicadora, bregada en centenares de conciertos por todo el mundo, confecciona el manual definitivo para disfrutar al máximo de la música en vivo, no solo ofreciendo todo tipo de información útil -“qué tipos de tickets adquirir, qué básicos debe llevar o saber detectar una situación de violencia de cualquier tipo en un espectáculo”-, sino facilitando un espacio en papel "para apuntar y llevar un control de los shows a los que quieres ir, cuándo salen las entradas, cuándo son, etc". Con ella hablamos de todo lo que hay que saber para ir de concierto.

¿Qué es para ti ir al concierto de uno de tus ídolos?

Entrar en un universo paralelo donde no hay más que lo que está ocurriendo en ese recinto: las canciones y las emociones que nos provocan. Durante el rato que dura el show, mi atención es plena y me permito sentir al máximo.

¿Por qué cada vez es más complicado conseguir entradas?

Más allá de las razones empresariales que se me escapan, es verdad que, tras la pandemia, la gente tiene más ganas de experiencias y está dispuesta a gastar más dinero o a viajar para ir a un concierto. Eso hace que cuando salen unos tickets a la venta, las entradas más codiciadas se acaben más rápido, porque son muchas las personas que quieren ir.

También están las páginas de reventa profesionales y NO OFICIALES que se llevan un buen pellizco de las localidades al momento de haberse puesto a la venta, algo que para los fans es frustrante e incomprensible. Luego hay casos concretos, como el de Oasis, un comeback tan inesperado y deseado que colapsó la web ticketera. ¡Yo me quedé sin entrada tras 8 horas en la cola virtual!

¿Cómo es posible que cuanto más caras sean las entradas más rápido se agoten?

Es cierto que hay precios de entradas que son prácticamente un sueldo, algo a lo que en España no estamos acostumbrados pero que en otros países viene siendo lo habitual. Mientras haya gente que pague 1.000 euros por un asiento, estos se seguirán vendiendo. Así funciona. La industria musical no deja de ser un negocio, por mucho que nos pese a los amantes de la música en vivo.

Tres consejos para no quedarte sin entrada

Comprarla en el sitio oficial. Tener claro qué tipo de entrada quieres para ir directamente a por ella y no perder tiempo eligiendo. Acceder a la compra con diversos dispositivos a la vez para tener más opciones.

Tres cosas a tener en cuenta si acudimos a la reventa

Cabe la posibilidad de no acceder al recinto ya que la entrada o puede ser falsa o puede haberse vendido a múltiples compradores. Vas a pagar el doble o el triple del precio original. Opta por lugares de reventa seguros, que los hay.

¿Los precios dinámicos son la estafa definitiva de este negocio?

Estafa no porque es una práctica legal, otra cosa es que a los fans nos parezca bien. Y no por una cuestión económica, que también, sino ética. Jugar con la ilusión de la gente y mercadear con la música como en una subasta no me parece bien. Con los precios dinámicos se está provocando que el público con menos dinero, entre ellos los más jóvenes, se queden sin ver a sus artistas favoritos, algo que a largo plazo puede tener sus consecuencias. Sin esa oportunidad de experimentar los shows en vivo acabarán buscando otras aficiones y el día de mañana, aunque tengan un poder adquisitivo más elevado, si no han desarrollado un interés y un hábito por los conciertos, simplemente preferirán gastar su dinero en otra cosa. Es pan para hoy y hambre para mañana.

Por otra parte, se está poniendo como filtro para el público el dinero, no la pasión por la música. Esto explica que se vean a personas en las primeras filas más preocupadas por hacerse un vídeo de lo bien que se lo está pasando en vez de disfrutando del artista. Y sí, los artistas se dan cuenta de esas cosas y no creo que les motive mucho…

¿Los clubes de fans siguen siendo importantes?

¡Claro! Con la llegada de las redes sociales, han mutado en forma y funciones, pero siguen siendo el lugar de reunión para los fans que viven con pasión la música de determinado artista. Además, han sabido organizarse de tal forma que pueden conseguir que un tema bata el récord de reproducciones o llegue al número 1 el mismo día en que sale a la venta. El poder de los fandoms es brutal.

En el libro te explayas sobre el turismo conciertero ¿Realmente merece la pena acudir a 15 conciertos de un artista en la misma gira (teniendo en cuenta que el show muchas veces es el mismo)?

Para mí, sí, rotundamente. Así como un disco no lo escucho una sola vez y luego me olvido de él, vivir el show de mi artista favorito diversas veces no me cansa. Un concierto es una experiencia y más cuando te vas de viaje. Además, ningún concierto es igual a otro, a pesar de que toquen el mismo setlist. Uno de los shows más chulos que he vivido fue en la Plaza de España de Sevilla con un grupo al que ya había visto 10 veces. El entorno lo hizo distinto e inolvidable.

Tres consejos fundamentales a la hora de organizar las vacaciones siguiendo a un artista

Pídete libre el día antes del viaje para preparar bien lo que te llevas y el día después de la vuelta para descansar. Dosifica la energía, si tienes que quedarte descansando una mañana en vez de hacer turismo, hazlo, o llegarás zombie al show. Desplázate en tren entre ciudades de un mismo país, suele ser más barato y cómodo que ir de aeropuerto en aeropuerto.

¿Qué prefieres/recomiendas por norma general, grada o pista?

Pista es mi top. En grada me siento limitada ☹

¿Sola o acompañada?

Las dos opciones me valen, la verdad. Pero mis mejores vivencias han sido acompañada. Además, luego tienes con quién comentar, intercambiar recuerdos, etc. El posconcierto es una fase muy chula.

Tres consejos esenciales para disfrutar del concierto

Calzado cómodo. Olvidarte un rato del móvil. Hidratarse, que nadie quiere desmayarse.

Nick Cave pedía en su última gira que no se pasaran todo el concierto con el móvil en la mano. Algunos artistas incluso los prohíben. ¿Hay demasiada obsesión por grabarlo todo? ¿Se desvirtúa la experiencia?

Totalmente. De hecho, yo habilitaría una zona libre de móviles donde los que queremos ver el escenario y al artista podamos hacerlo sin tener 20 móviles en la cara. Es horrible. ¿Para qué vas a un show en directo si estás viviéndolo a través de una pantalla? Entiendo que queramos un recuerdo, un fragmento de nuestra canción favorita, es normal. Yo también hago algunas grabaciones. Pero grabar shows enteros es algo que no me explico. Lo peor es que molestan a la gente que tienen detrás, impidiendo que disfruten de aquello por lo que han pagado.

Con la cantidad de dinero cuesta una entrada, ¿no crees que la calidad del sonido en los grandes recintos (al menos en España) deja mucho que desear?

En mi caso, no puedo quejarme, en la mayor parte de los recintos he escuchado bien, tal vez alguna vez el sonido ha estado muy petado pero como soy un poco delicada con los oídos, no sé si era algo real o solo cosa mía :-P

¿Cuánto cambia la experiencia de ver a tu artista favorito en un concierto y hacerlo en un festival?

Debo decir que no soy muy festivalera y el 90% de los eventos a los que he ido han sido conciertos de un solo artista. Es verdad que la entrega del público en un show de gira es total porque el 100% del público ha ido a ver a ese cantante, no hay fans de otra gente. En un festival tienes más competencia para llegar a la primera fila porque ahí se mezclan seguidores de tanta gente que las opciones se reducen.

¿Hay demasiado postureo en los festivales?

Por lo general, hay demasiado postureo en muchos sitios jajaja. Los festivales ya no son el lugar donde seguidores de un tipo de música se reúnen, sino una experiencia amplia en la que la música es un ingrediente más de la receta. Cada cual la cocinará a su gusto. Hay gente que va a disfrutar de los conciertos y otra a posturear, como en todos sitios.

Los tres hábitos o costumbres que más te molestan en un concierto