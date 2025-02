El delantero comunicó al club su decisión de marcharse y no cumplir con los dos partidos que le quedaban para que se renovase su contrato. Lucas Pérez lo tenía claro pese su fuerte sentimiento deportivista. Lo estaba pasando mal, no se sentía “valorado ni apoyado” y atravesaba un momento personal difícil.

“Yo me he criado con mis abuelos. Eran los padres de mi padre, en este caso. En su día, (mis padres) me dejaron en la ‘Casa Cuna’, donde dejan a los niños de los que no se pueden hacer cargo. Pasé varios días allí, donde después mis abuelos se hacen cargo de mí”.