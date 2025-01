Tiene 87 años y lleva casi seis décadas dedicado a la interpretación, pero Anthony Hopkins no tiene previsto retirarse nunca. El veterano actor ha manifestado en muchas entrevistas su firme decisión de mantenerse activo en la industria cinematográfica, donde nunca ha dejado de alternar actuaciones de prestigio con blockbusters para todos los públicos. Será eternamente recordado por su escalofriante Hannibal Lecter de 'El silencio de los corderos', pero solo hace cuatro años ganaba su segundo Oscar por 'The father', lo que demuestra que la edad no es impedimento para seguir brillando laboralmente.

"Cuando envejeces tienes más conocimientos, al menos un poco más de conocimientos sobre la vida, así que sabes cómo proceder. Cuando eres muy joven, crees que sabes cosas pero no . Pero cuando llegas a mi edad piensas: ‘Bueno, sé algunos trucos sobre la vida (...) Pienso que debo seguir adelante porque antes de retirarme, me muero ", manifestaba en unas declaraciones recogidas por 'Fotogramas'.

Hopkins no se jubila aunque sí que es cierto que ya no se prodiga en tantas producciones como antes, pero sí lo hace en TikTok , donde sus divertidos vídeos bailando, haciendo bromas o contando historias hacen las delicias de sus alrededor de tres millones de seguidores. " Hago algo tonto porque necesitamos humor . Necesitamos reírnos en la vida. Supongo que por una buena razón. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”, aseguraba.

Lo que no cambia es su determinación por mantener viva su pasión interpretativa: “Sigo trabajando a los 87 años porque me levanto cada mañana y digo: ‘Oh, todavía estoy aquí’. Tengo ganas de hacer travesuras”. En 2024 intervino en la serie de televisión 'Those About to Die', la película de Netflix 'María' y prestó su voz a uno de los personajes de la segunda parte de 'Rebel Moon', pero sigue siendo optimista sobre su futuro profesional: “Soy consciente de mi mortalidad. Para ser realista, sé que tengo algunos años más de trabajo dentro de mí, puedo hacerlo. Así que el trabajo me mantiene vivo. Amo trabajar. Amo ser actor. Amo la actividad”.