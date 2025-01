Pasó siete meses con clases de canto porque era fundamental poder levantar el personaje a través de la música. La actriz sintió nervios por no ser lo suficientemente buena para saber representar a la que ha sido un icono histórico en la música clásica. Para ser rigurosos han recorrido los escenarios de su vida.

También se han apoyado en sus películas caseras y en sus noches de estreno. Para la película tan prometedora se han cosido hasta 60 trajes que llevará Angelina en muchas escenas de mucho esfuerzo. Al final se consiguió clavar no solo el personaje sino también la atmósfera que rodeaba a la diva. Hasta cuando la voz le fallaba o cuando ya no tenía fuerzas para seguir luchando, son momentos que el director no ha querido dejar fuera.