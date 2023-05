Nueva moda en TikTok: entrar en casas de gente desconocida sin permiso

En TikTok siempre hay una nueva moda que causa debate como el reto del clorazepam , el 'Blackout Challenge' con el que una niña en Argentina falleció o el juego del KO que se hizo muy viral . La actual ha sido protagonizada por SecretMizzi , un tiktoker al que se le conoce por “crear” una tendencia que consiste en grabarse mientras entra en casas de gente desconocida. No es una gracia que vaya a salir gratis y más teniendo en cuenta que en EEUU se reportan casos de gente tiroteada por entrar en casas por culpa de borracheras, fiestas o descuidos. La plataforma, con buen criterio y alertada por las críticas provocadas por otros peligrosos retos, ha decidido bloquear al usuario para frenarlo.

Y muchos son los que, ajenos al miedo, han entrado en casas que no son suyas. En las imágenes se ve cómo alguno se sienta en el sofá o pregunta por el “grupo de estudios” como si se hubiera confundido. El propietario de la casa aparece intentando echarle a los intrusos para proteger a su familia.

El propósito del tiktoker se ha logrado, a la espera de que alguno pueda pagar con su vida la broma para hacerse viral. La cuenta ya ha alcanzado más de un millón de visualizaciones. El autor de los vídeos ha explicado al Daily Star que “nadie fue herido” en el vídeo y que no considera que su comportamiento “haya llegado demasiado lejos”. "Sé lo que estoy haciendo y las consecuencias que tiene. Quizás es demasiado, pero no le digo a nadie que lo repita", añadió. Pese a las palabras del famoso tiktoker la realidad no es esa. “Es un ídolo para los chavales de su edad”, señala un usuario a través de Twitter mientras compartía un vídeo robando un animal. Esa sí parece ser la respuesta que ha logrado.