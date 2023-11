La charla viral que ha dado Nano Jr a los alumnos de un instituto de Toledo: "Acosar es de cobardes"

Un profesor y amigo suyo le ofreció la oportunidad de hablar dentro de las aulas, y él no lo dudó ni un segundo. Dijo que sí y se dispuso a hablar con los alumnos de su experiencia vital, de su concepto del esfuerzo, el trabajo y la familia y de algo que le preocupa especialmente: el acoso escolar. Para Nano, "tanto los acosadores como aquellos que permiten el acoso", son responsables de los casos de bullying en los centros educativos, que cada vez son más numerosos y alarmantes.

View this post on Instagram

En principio, fueron solo tres charlas en varias aulas del mismo centro pero, cuando el resto de los alumnos se enteraron de que Nano había estado en otras clases y en la suya no, solicitaron que también acudiera a hablar con ellos . De esta última conversación, el nuevo influencer sí que ha publicado un fragmento en las redes sociales, en el que se pronuncia con contundencia contra el bullying:

"No sé si alguno de vosotros acosa a algún otro compañero, quiero pensar que no. Pero si conocéis a alguien que está sufriendo bullying, tenéis que ayudar a esa persona, o también vosotros seréis acosadores. Estáis en edad de disfrutar y de hacer las cosas bien y no de estropearle la vida a nadie. Si os dais a la mala vida, podéis acabar en un centro de menores", les ha dicho, trasladándoles una visión del mundo de respeto a los demás, trabajo, estudio y disfrute de la vida.