En Austria se está protagonizando una de esas historias que ocurren a veces y parecen sacadas de una película. Una joven austríaca ha recibido, contra su voluntad, una herencia de 27 millones de euros . La cosa no queda ahí y es que esta rica heredera, muy crítica con el desigual reparto de la riqueza en su país, ha organizado un sorteo para compartir su fortuna con los más necesitados.

Sin embargo, esto no es lo grande de la historia y es que Marlene Engelhorn, concienciada con el mal reparto de la riqueza en su país, ha decidido donar 25 millones de euros de su herencia multimillonaria. "Muchas personas tienen problemas para llegar a fin de mes con un trabajo a tiempo completo y pagan impuestos por cada euro que ganan en su trabajo. Esto es un fracaso de la política, y si la política falla, entonces los ciudadanos tendrán que buscarse la vida ", defiende la activista.

View this post on Instagram

Esta joven de 31 años no es la primera vez que acapara los titulares de los principales medios de comunicación ya que hace años fundó una iniciativa llamada Tax Me Now para obligar a que los ricos pagasen más tasas y a que el gobierno de su país tuviese que cambiar una de sus políticas sobre herencias.