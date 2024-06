Esta es una de las cuestiones que siempre nos hacemos cuando escuchamos por primera vez nuestra voz grabada. No es de extrañar escuchar preguntas como “¿soy yo?” o “qué raro sueno”. Y es muy lógico, ya que el sonido que provocamos al hablar llega a nosotros mediante dos vías , en lugar de por una sola. Y eso es precisamente lo que provoca una percepción auditiva distinta.

Explicada la percepción auditiva, es el momento de detenernos en la psicológica, ya que a la mayoría de las personas escuchar su voz tal y como la perciben los demás –más o menos, puesto que en las grabaciones siempre se produce algún tipo de distorsión– les resulta desagradable. De hecho, hay quienes no soportan escucharse . Obviamente, el primer paso para aceptar que esa es nuestra voz pasa por oírse habitualmente, algo que en la actualidad es mucho más común que hace unas décadas. El uso constante del teléfono móvil para grabar vídeos o mensajes nos ha hecho conocer más a fondo nuestra propia voz, cuando antes del boom de la electrónica y las redes, el modo más normal para hacerlo pasaba por grabarse en una cinta analógica.

No obstante, a pesar de todo no suele gustarnos la voz que oímos como nuestra y que no escuchamos en nuestro interior. Y es ahí donde entra en juego la percepción psicológica.