La advertencia viral de un camarero sobre el consumo de cerveza: "No pidáis botellines ni tercios"

"Hay un problema entre el calor y la cerveza. Si hay gente en pleno verano en un negocio, no pidáis tercios o quintos porque es que en el botellero no da tiempo a que bajen los grados. Se abre 50.000 veces en un día", comienza a explicar en un vídeo que se ha hecho inmediatamente viral.

"Así que, para evitar que la cerveza esté caliente, en vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que venir y poneros otro y devolver otra vez el caliente y tener que poneros otros, que nosotros no paramos de perder dinero, pedid de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo. "Os lo digo ya: no volver a pedir tercios y quintos en verano si no queréis encontrároslo caliente porque no tenemos un congelador solo para vosotros , tenemos lo que tenemos todo el año: un botellero que se abre muchas veces ", ha concluido y su acritud hacia la clientela ha levantado asperezas.

Lo que, en principio, podría haber sido un buen consejo para los gourmets de la cerveza, se ha tomado en las redes sociales como una ofensa. Por ello, la publicación de este profesional de la hostelería ha recibido un sin fin de comentarios en negativo: "Si la botella no está fría, el camarero, como un buen profesional, debería advertírselo al cliente", "Si un bar no tiene cerveza fría en verano, yo no vuelvo a entrar", "Pues poned un cubo con hielos", "Las metes en el congelador 30 minutos antes" o "Pediré lo que me apetezca y, si no, me voy a otro bar", son algunos de ellos.