Los lugares están vivos, crecen y cambian con el tiempo, pero esto que es habitual en las ciudades , no es tan común con los territorios más grandes, lo que hace que para muchos sea una sorpresa descubrir que el espacio que antes ocupaba Estados Unidos ahora es un millón de kilómetros cuadrados mayor , sin duda una gran superficie, tanto que no es sencillo hacerse a la idea del tamaño del que estamos hablando.

Los mapas no van a cambiar tras esta ganancia de territorio, por lo menos no los mapas genéricos que se emplean en las escuelas o para situar los países. Esto es así porque no ha sido una ampliación tradicional, o no es como podríamos pensar, sumando el terreno que se encuentra a su lado o invadiendo otro en otro país.