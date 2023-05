Lula da Silva, presidente de Brasil, defiende a Vinicius y pide “evitar que el racismo se apodere del fútbol”

Tras el encuentro, la polémica siguió en las redes, donde Vinicius Junior denunció la normalización del racismo en la competición: “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí ”, manifestaba, deslizando incluso en el 'calentón' la posibilidad de dejar el Real Madrid, según han entendido muchos con estas últimas palabras.

Su respuesta, además, encontró la reacción del propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien no dudó en contestar también a través de las redes: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, le replicaba, acompañando su mensaje de un vídeo con unas declaraciones del brasileño en las que, en su idioma, y durante una concentración con su selección, contestaba que “cada vez tenemos menos casos de racismo”, mostrándose feliz “de que LaLiga esté haciendo cosas para mejorar y castigar a la gente que hace estos actos en los estadios”.