Olga Carmona y su emotivo discurso en la celebración del Mundial: “Aquí tenéis la estrella"

"Buenas noches a todos. El día de hoy es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor . Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais, y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado", ha dicho, visiblemente afectada y emocionada, antes de hacer una reverencia hacia toda la masa de aficionados, que no dejaban de gritar: "Olga, Olga, Olga".

“Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribía en una primera publicación en 'X',–antes Twitter– , acompañada por una fotografía de ella con la medalla de campeona del mundo.