Luis Rubiales se queda sin su 'sueldazo' de casi un millón de euros, sin coche oficial y sin móvil

El dirigente ya no percibirá este salario. Tras la reunión de los presidentes de las Federaciones Territoriales este lunes, el presidente de la RFEF ha sido suspendido de empleo y sueldo y se le retirará además el coche oficial y el teléfono móvil adjudicado al cargo. La Federación ha basado esta medida en la suspensión de la FIFA, que ha inhabilitado a Luis Rubiales durante 90 días.

Los últimos datos publicados en el apartado de transparencia de la RFEF , relativos a la retribución de Luis Rubiales, indican una cantidad bruta total en 2021 de 634.518,19 euros, cifra neta de 339.237,12 euros, al margen de lo que percibió por la UEFA, organismo del que es vicepresidente desde 2019. Esta cifra, actualizada a 2022, con la subida del IPC de un 6,5%, aumenta sus emolumentos a 675.761,87 euros. Además, el salario anual de Luis Rubiales en la UEFA es de 250.000 euros brutos, cantidad que podría perder igualmente al ser cesado de sus funciones. Mientras, en la FIFA no tenía ningun cargo.

Varios de los asistentes a la Asamblea, presidida por Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y ahora nombrado presidente interino de la RFEF, quisieron que se dejara patente en el comunicado emitido horas después la suspensión de empleo y sueldo de Luis Rubiales. No obstante, ante la falta de acuerdo, quedó fuera del texto. Los presidentes de las Territoriales acordaron pedir la dimisión inmediata del dirigente y, en caso de no producirse, abrir la puerta a una moción de censura -proceso que trato de realizar Luis Rubiales con Ángel María Villar, pero que no requirió al destituir el TAD al entonces presidente de la RFEF-.