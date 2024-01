Jenni Hermoso tras ratificar que el beso de Luis Rubiales no fue consentido: "Todo queda en manos de la justicia"

Jennifer Hermoso , jugadora de la Selección Española, ha ratificado en la Audiencia Nacional que el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no fue consentido y que se sintió coaccionada . Hermoso - que se ha convertido en la segunda mujer más influyente - ha señalado a los medios que ahora “todo queda en manos de la justicia” tras asegurar que ha llegado a recibir amenazas por un acto "que ella no provocó".

"En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera", ha subrayado la jugadora.

Tras finalizar la comparecencia, Jenni Hermoso se ha acercado a la prensa para señalar que “ha ido todo bien”. Así, ha agradecido el trato recibido por la prensa y ha asegurado que está “muy bien” y “ muy fuerte ”. La deportista, que anunció su fichaje por el Tigres de México, ha explicado en su declaración ante la teniente fiscal que no se había sentido respetada: "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación".

"Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras", declaró. “No me lo esperaba", añadió sobre el incidente que ocurrió con la victoria del Mundial, un “hecho histórico” que costó “la vida conseguirlo”. Fuentes jurídicas han señalado que Hermoso ha repetido esa declaración primera y han destacado que el instructor le preguntó expresamente si fue poco a poco siendo consciente de la gravedad del hecho acaecido, unas palabras que la futbolista confirmó.