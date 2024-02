Topuria, campeón mundial de peso pluma UFC tras un KO a Volkanovski en el segundo asalto

"Me siento muy feliz. Te dirán que no puedes hacerlo, dudarán de ti, pero la única persona a la que le tienes que demostrar todo es a ti mismo. Confía en ti, trabaja todos los días, y así todo es posible", señaló nada más bajarse del octágono. "Conozco mis habilidades y trabajo mucho. Sabía que en algún momento iba a ser campeón del mundo. No importa de dónde vengas, sino a dónde vas", añadió.