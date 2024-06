"Al final hice trampas, sí . No estuvo bien lo que hicimos", señaló en el canal de televisión alemán ZDF, asegurando que los responsables de su equipo le dijeron que el dopaje formaba parte del deporte . "A partir de ahí es natural que pienses en ello, que quieras las mismas armas. No quieres llegar al tiroteo con un cuchillo, así son las cosas", añadió.

En este sentido, confesó que se dopó para "seguir demostrando" su "talento" . "Pensé que eso formaba parte de ser un profesional y seguí la corriente", apuntó, antes de hablar de la EPO. "Cuando me enteré de que se estaba utilizando de forma generalizada, quise participar, sí", reconoció.

"Uno cree que no está haciendo nada prohibido", indicó, hablando en su nombre y en el de la comunidad ciclista, y afirmando que la Unión Ciclista Internacional (UCI) conocía las prácticas pero guardó silencio. "No quería creer que me estaban eliminando, sobre todo mi equipo, porque ellos lo sabían internamente", expresó.