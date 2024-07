Las españolas olímpicas y paralímpicas posan en un París creado por la IA: "Todos los días me levanto pensando en esa posible medalla"

Antes de la histórica cita olímpica, todas ellas han posado para la revista de moda ' ELLE ' en un escenario recreado por inteligencia artificial . París las esperas y no para una foto de recuerdo, sino para una foto ganadora, porque lo son.

"Todos los días me levanto pensando en esa posible medalla", cuenta María López, jugadora de hockey sobre hierba. Su billete a París ha costado esfuerzo: "El fracaso existe si no te has esforzado por alcanzar el objetivo", señala la triplista olímpica Ana Peleteiro.