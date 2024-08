Carolina Marín, recibida entre aplausos en Barajas: "Estoy destrozada, voy al hospital y ahí tomaremos decisiones"

Carolina Marín ha sido recibida entre aplausos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por decenas de aficionados después de retirarse por una lesión en la rodilla en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, algo por lo que ha reconocido estar " destrozada ", aunque no ha confirmado si necesitará operarse o no.

"Todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy a al hospital, que me hagan pruebas y a ver qué sale, ahí tomaremos decisiones", expresó la onubense a los medios de comunicación en su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.