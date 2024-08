El padre de una nadadora paralímpica aparece por sorpresa en la villa de París: "No me lo esperaba"

"Estoy muy feliz porque yo no tenía ni idea de nada y no me lo esperaba. Al principio no nos encontrábamos pero ya cuando mi madre me ha llamado y me ha dicho que estaba aquí, no me lo podía creer. Él ha estado en todas mis competencias", ha dicho la deportistas, después de que ambos se dieran un gran abrazo. Por su parte, su padre le ha deseado que "disfrute" mucho de los Paralímpicos, después de "todo lo que ha trabajado" para llegar a hasta ellos. Quede en el lugar que queda, para él su "niña ya es una triunfadora".