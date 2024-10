El Atlético de Madrid recurre la sanción y carga contra el comité: "Es desproporcionada y perjudica a unos aficionados que tuvieron un comportamiento ejemplar"

Por último, el club madrileño insiste al comité que "el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta". "El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético de Madrid y su afición y los responsables de ello son los implicados en el lanzamiento de objetos, que son quienes deben ser castigados y no el resto de la afición, que ha demostrado sobradamente su buen comportamiento. Por este motivo, consideramos procedente recurrir dicha sanción ante el Comité de Apelación", termina diciendo el comunicado.