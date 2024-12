El futbolista italiano Simone Muratore, exjugador de la Juventus, ha anunciado que se retira del fútbol profesional a los 26 años

El futbolista fue diagnosticado hace tres años de un tumor cerebral que le ha impedido volver al terreno de juego

Hoy puse fin a mi carrera como jugador, intenté hasta el final volver", ha compartido

El futbolista italiano Simone Muratore, exjugador de la Juventus y de la Atalanta, ha anunciado que se retira del fútbol profesional a los 26 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado hace tres años y que le ha impedido volver a los terrenos de juego de manera profesional.

"Han pasado 3 años desde aquel día, noticia que surgió de la nada y que cambió mi vida y la de quienes me rodean. Neurocitoma del ventrículo izquierdo. Momentos de pensamientos, de preguntas, de enfado. Nunca he derramado una lágrima, siempre he tratado de hacerme ver fuerte ante los ojos de los demás, desde el día de la noticia hasta la noche anterior a la cirugía, en la habitación con mi madre, la mujer más fuerte que he conocido , cuando rompí a llorar como un niño, con el miedo de no volver a despertar o en todo caso de despertar y ya no ser el mismo de antes. Fueron días, semanas, meses, años de sufrimiento. Tuve que aprender a hablar bien, caminar, correr, escribir, leer, contar, fue como si volviera a ser un niño y tuviera que empezar de nuevo, desde el día 0".

"Se aprende a darle importancia a las cosas cuando estás a un paso de perderlas"

"Había días que incluso me costaba levantarme de la cama aunque ya me sentía mejor. Hoy puse fin a mi carrera como jugador, intenté hasta el final volver, me puse en lágrimas y sudé, pero ya no estaba como antes, me di cuenta de que todavía tenía la suerte de curarme y de estar bien".

"Tuve la suerte de jugar con jugadores extraordinarios, campeones, dentro del campo pero sobre todo fuera del campo, y esto nadie me lo quitará jamás. Agradezco todo lo que he hecho y logrado dentro de ese rectángulo verde, junto a mis compañeros, que luego se convirtieron en mis amigos. Fueron años magníficos, el campo, el vestuario, la pasión, son cosas difíciles de explicar si no las vives en primera persona. Primero que nada agradezco a mi familia por estar siempre a mi lado. Tommaso, mi hijo único y especial que me dio fuerzas para seguir adelante, y finalmente mis amigos. Agradezco a los clubes Juventus, Atalanta y Tondela por estar a mi lado. Se aprende a darle importancia a las cosas cuando estás a un paso de perderlas. La vida es un regalo maravilloso", ha concluido.

