Abdoul Wend , un joven de 17 años nacido en Burkina Faso , llegó a España hace tres años, tras huir de su país. Su historia ha sido un reflejo de la lucha y superación, al llegar a un país desconocido, solo, sin su familia. Durante su tiempo en España, ha vivido en un piso tutelado por Cáritas, una ayuda fundamental para un joven que, en su llegada, no tenía recursos. Informa Nerea Navarro y Alejandro Brioso.

Aunque no cuenta con la compañía de sus seres queridos, Abdoul ha encontrado un nuevo lugar donde sentirse parte de algo. El fútbol se ha convertido en una vía de escapa y, a través del Andalucía Este CF de Sevilla , ha descubierto lo que significa formar parte de una familia. A pesar de todas las dificultades que ha vivido, Abdoul ha logrado integrarse en el equipos y ganarse el cariño de sus compañeros. "Estoy en una familia" , afirma el joven.

Esta Navidad, como cada año, muchas personas en España celebran rodeadas de sus seres queridos y regalos. No obstante, para Abdoul, las fiestas han sido un poco diferentes. No recibió ningún regalo, pero sus compañeros de equipo no querían que pasara desapercibido.