Kylian Mbappé anuncia que se va del PSG este verano

El jugador francés Kylian Mbappé no jugará en el PSG la próxima temporada. Por el momento se desconoce el equipo del que formará parte aunque muchas voces apuntan a que podría ser el Real Madrid.

El deseado delantero cumplirá su contrato y no activará la cláusula que lo prorrogue otra temporada más, para poner así fin al eterno culebrón sobre su futuro, después de anunciar a los dirigentes del PSG, con Al-Khelaïfi a la cabeza, que se ha decantado por dejar el PSG este verano, tal y como informaron medios como RMC Sport, L'Equipe o The Athletic.

Mbappé mantiene así la promesa de comunicar en primera instancia al club su decisión, antes de hacerlo públicamente. Además, el delantero insistió al presidente del club parisino que no contraataque con una oferta de renovación que no aceptará.

No obstante, la oficialidad de del adiós de Mbappé del PSG no llegará hasta pasado unos meses, según RMC Sport, ya que las condiciones de su salida todavía no se han concretado. Como tampoco se conoce cuál será el destino del jugador este verano.