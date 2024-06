La venta de una vivienda por debajo de su valor catastral es un asunto que genera distintas preguntas, y además conlleva una serie de consideraciones fiscales y legales que se deberían tener en cuenta. En principio, la ley permite que dos particulares acuerden libremente el precio de venta de un inmueble, siempre que no se infrinjan normas legales. No obstante, esta libertad puede llevar a ciertas complicaciones fiscales si no se maneja adecuadamente.