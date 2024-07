Alquiler de balcones en San Fermín 2024: Hacienda podría sancionar a quienes no los declaren

Incluir el IVA o no dependerá de cómo se gestione el alquiler. Si es a agencias o empresas, hay que hacer constar el IVA en la factura; mientras que entre particulares (que habitualmente utilizan plataformas online) no es necesario, están exentos.

Estos trámites son obligatorios, ya que de no hacerlo así, si Hacienda revisa la declaración de IRPF podría sancionar a aquellos que no hayan declarado estos ingresos. La sanción es de entre un 50 y un 150% de lo que has dejado de declarar más los intereses de demora.