Garamendi, presidente de la CEOE: "Los callos a la madrileña no me van mucho, pero la fiscalidad a la madrileña sí"

"Los callos a la madrileña no me van mucho, pero la fiscalidad a la madrileña sí. Hay que gestionar las cosas para que las empresas vean atractivo el incorporarse a un sistema. No estoy hablando para nada de romper la educación, ni de la Sanidad. Se puede generar y gestionar un estado eficiente y solidario siendo mucho más inteligente a la hora de aplicar la política económica. Se demuestra viendo en el mapa económico español cómo gestionan unos y otros", ha dicho durante una intervención en un foro de la Fundación FAES.