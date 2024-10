Acceder a esta prestación no siempre es fácil. Hay que acreditar ciertos requisitos mínimos para que nos la concedan. Si no es posible, porque no los cumplimos, la Seguridad Social contempla ayudar de forma puntual a través de la prestación temporal de viudedad. Está regulada principalmente por el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre. Por su parte, el Real Decreto 615/2007 interesará a los trabajadores autónomos, dado que tanto ellos como sus parejas también pueden ser beneficiarios de esta prestación.