Quien no ha soñado alguna vez con jubilarse a los 40, como Michael Jordan, y vivir de campo de golf en campo de golf, sin preocupaciones, sin jefes, sin agobios, sin estrés… Cuando a uno le rondan los 50, le vienen a la cabeza preguntas subversivas sobre su propio modus vivendi, ¿vale la pena seguir así el resto de mi vida? ¿Esto es todo lo que me puede ofrecer? ¿No me estaré perdiendo algo mejor ahora que todavía estoy a tiempo? En la mayoría de los casos la obligación de pagar las facturas a fin de mes nos obliga a seguir en un trabajo que no nos satisface, pero con la jubilación en el horizonte, se pueden hacer cuentas y, si es posible, darle una oportunidad al adolescente rebelde que aún escondes por ahí.