Conviene revisar bien las facturas que nos están cobrando, para evitar que nos cobren de más

En caso de que esto suceda, lo primero es reclamar para que dejen de cobrarlo

Tipos de facturas: cuántos tipos existen y cuándo utilizar cada una

Una de las partes menos agradables de haber contratado un servicio es tener que pagar la factura, pero entendemos que es algo por lo que tenemos que pasar, un mal trago que compensa por todo lo que hemos podido disfrutar. Así sucede cuando contratamos algo, ya sea una línea móvil, un servicio de streaming o incluso una cena en un restaurante. A no ser que encontremos una oferta para disfrutar algo de manera gratuita, tendrás que pagar por ello.

No es la mejor parte, pero entendemos que es necesario en la sociedad en la que vivimos. Lo único que puede hacer más desagradable el tener que pagar una factura es que nos llegue un pago por algo que ni siquiera hemos solicitado, un servicio que no hemos pedido, que no queremos o del que incluso puede que ignoráramos su existencia, pero ¿qué se hace en esos casos? ¿Tendremos que pagar para evitar formar parte de una lista de morosos o podemos hacer algo?

Qué hacer si recibes una factura de un servicio que no has solicitado

Lo primero que tenemos que hacer es revisar con cuidado nuestras facturas cuando las recibamos, para asegurarnos de que estamos pagando por los servicios que tenemos contratados. Esto es algo que desde Facua han querido recordarnos como usuarios, pues si bien recibir facturas por servicios solicitados no es lo más habitual, podría suceder que en nuestra factura de móvil estemos pagando por servicios que no hemos pedido.

De esta forma, puede que estemos pagando de más cada mes por un servicio que no solo no hemos solicitado o contratado directamente, sino que en la mayoría de los casos puede que ni siquiera conociéramos su existencia. Puede que si supiéramos que es una opción, nosotros mismos lo hubiéramos solicitado o por lo menos lo podríamos haber aprovechado y en ese caso pagar por él sería lo más lógico, pero no es el caso.

En caso de que ver que en nuestras facturas aparecen pagos a terceros de servicios que no hemos pedido, las empresas están obligadas a ofrecer la opción de deshabilitar estos pagos, aunque puede que no sea tan efectivo como debería, por eso conviene estar atento, para evitar que vuelva a suceder. En todo caso es esencial deshabilitarlos, además, es importante solicitar la devolución de los pagos ya hechos, para poder recuperar el dinero que nos han cogido sin nuestro consentimiento.

A pesar de estar dando todos los pagos necesarios, puede que la compañía telefónica no responda como esperamos, nos dé largas o veamos cómo en la siguiente factura de nuevo nos están cobrando el servicio no solicitado. En ese caso, lo mejor es ponerse en contacto con alguna asociación de consumidores para saber cuál es la mejor manera de proceder, pues ellos suelen tener más conocimientos de estas situaciones, así como mayores recursos.