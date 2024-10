La ropa extra, por si se nos moja o mancha la que llevamos, las prendas de la estación opuesta, no sea que de repente cambie el tiempo sin avisar, un buen botiquín, porque nunca sabemos si necesitaremos un laxante o todo lo contrario. ¿Qué pasa si empieza a llover o si graniza? ¿Podremos sobrevivir si no hemos cogido ropa de baño extra, el pijama o un jersey de más?

En esas ocasiones, no es mala idea llevar algo de dinero en metálico, un ‘por si acaso’ diferente, pero que puede salvarnos de situaciones complicadas, como acudir a un establecimiento en el que no podemos pagar con tarjeta. No obstante, conviene saber que no se puede llevar una cantidad ilimitada de dinero en el vehículo, de hecho, existe un límite que no conviene sobrepasar.