La moderación de la subida de los precios de los alimentos en el mes de noviembre no parece ir con el chocolate. El rey de la repostería sigue aupado en una ola alcista que supera ya el 21 % de incremento. Se trata de uno de los productos más importantes entre los ingredientes de los dulces navideños con lo que los precios de estos productos típicos ven también como se encarecen de cara a los consumidores. Y no son los únicos, mantecados y polvorones no se quedan atrás con incrementos del 10 por ciento en esta campaña. Informan Pelayo Ortiz, Mar Magro y Victoria Talero.