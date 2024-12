Según se desprende de la sentencia, la trabajadora autónoma de la podología , asistida por el despacho de abogados Parrado Asesores , había sido diagnosticada con Covid persistente, lo que le provocaba no poder tomar posturas propias de su profesión, tener largas jornadas laborales y agravar sus lesiones en forma de dolores graves musculares y de cabeza.

Tras coincidir el diagnóstico recogido por los equipos de evaluación de incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con el informe pericial, el juzgado madrileño reconoce que las patologías suponen que la demandante deba estar asistida en su vida diaria por otras personas, lo que le conlleva a no poder realizar su trabajo habitual.

Por tanto, estima la demanda en cuanto a la concesión de una incapacidad permanente total, pero no así la invalidez permanente absoluta solicitada por la trabajadora, ya que, según se desprende de la sentencia, no se considera probado que la trabajadora no pueda llevar a cabo un trabajo sedentario o teletrabajo.