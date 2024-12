Se crearon como alojamiento turístico , sobre todo, para mochileros, pero cada vez son más habituales . Hablamos de las cápsulas para dormir . Básicamente, camas apiladas con cierta privacidad como las que hay en Japón. Pero también hay ya personas en Madrid que viven ahí de manera temporal. El problema es este; el precio de la vivienda no ha parado de crecer a un gran ritmo en la última década. De hecho, hoy se cumplen 10 años de subidas. Si lo comparamos con los salarios, se puede ver cómo su evolución es ascendente, pero mucho más moderada.

Ogi trabaja en la hostelería y vive desde hace dos meses en este hostal cápsula de Madrid : "Mi estancia aquí es de casi dos meses porque por otros lados no puedo encontrar una habitación . Y si encuentro, el precio llega a ser de alrededor de 600 euros".

Paula Funchal, de Art Seven Hostel, es una de las socias y desde hace año y medio ha visto cómo aumentan los clientes que trabajan unos días por semana en la ciudad: "Lo que estamos haciendo es dar a los clientes de este perfil unos precios más especiales, entendiendo que esto, al final, no deja de ser un sitio para turistas, porque no tenemos cocina, solo microondas y nevera".