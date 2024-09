El problema de que España sea líder en repetir de curso: "Muchas veces al maestro no le queda otro remedio"

" La educación y la política es un binomio indisoluble . Todas las decisiones que se toman en torno a la educación responden a una orientación política, que no partidista, que no es lo mismo. Quienes dicen que separemos la educación de la política, nos están vendiendo otra forma de política", apunta Turienzo en una entrevista para Informativos Telecinco web, desmontando el primer fake sobre la necesidad de separar la política de la educación.

"Lo primero que hay que decir es que, competencialmente hablando, los alumnos que repiten tienen mayores aptitudes que los que pasan de curso en otros países de la UE. Sí, somos uno de los países en los que más se repite de la Unión Europea, sobre todo en primaria. Pero lo cierto es que, muchas veces, al maestro no le queda otro remedio que hacer repetir curso alumno porque no tiene otro recurso en el que apoyarse. Si el alumno rezagado contara con una serie de medidas de apoyo para continuar con el devenir de los cursos, no tendrían que repetir. Pero, en España, esas medidas no existen y, por eso, los alumnos se ven abocados a la repetición, aunque ésta no sea efectiva", concluye.