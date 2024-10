Una familia de Florida se niega a ser evacuada para no dejar solos a sus animales frente al huracán Milton: "Nos quedamos con ellos"

Afortunadamente, están lejos del agua, pero la angustia que la granjera, con la decisión tomada, transmitía en el vídeo ha conmocionado la red: "Estamos ubicados entre Tampa y Orlando y no, no estamos evacuando. No me pidáis que lo haga. Todos estos animales son como nuestros niños, los hemos criado desde que nacieron, y no los vamos a dejar. No hemos encontrado la forma de evacuar a nuestros animales junto a nosotros, porque no hay ningún lugar al que llevarlos. No podemos sacarlos del estado porque todavía no tenemos los certificados de salud de todos ellos, así que nos quedamos aquí", comenzaba a decir.