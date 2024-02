El partido Democracia Ourensana se ha presentado por primera vez a las elecciones de Galicia y ha obtenido un escaño . Esta formación se inició en la política local ourensana en 2001 y su presidente es Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde 2019. No obstante, el candidato del partido a presidir la Xunta no ha sido él, sino su teniente alcalde, Armando Ojea Bouzo.

Tanto Jácome como Ojea son fundadores del partido. El segundo de ellos ejerció de vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense en 2019 tras alcanzar la formación pactos con el PP, pero fue destituido por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, por "pérdida de confianza" un año después. Desde DO mantienen sus reivindicaciones para "acabar con la discriminación de la provincia de Ourense" , según indican en su página web oficial .

Desde DO mantienen que los ourensanos "no son menos gallegos" que el resto, ni son "ciudadanos de segunda". "En el ADN de DO se encuentra su objetivo de luchar contra la intolerable discriminación de Ourense. La provincia ha pasado, en solo unas décadas, de 475.000 a 300.000 habitantes. Es una pérdida de población del 37%. En ese tiempo, la población de Galicia ha subido un 5% y Santiago un 40%", indica la formación.