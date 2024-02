Elecciones Galicia 2024: el PP gana en A Coruña

Las elecciones autonómicas de Galicia de este 18 de febrero de 2024, marcadas por una intensa campaña que también ha sido en clave nacional y en la que no han faltado los principales líderes, --con una notable presencia del expresidente de la Xunta de Galicia , Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, encaran su recta final con el cierre de los colegios electorales y el esperado escrutinio.

Por su parte, en la Alcaldía de A Coruña, desde junio de 2019, se encuentra, no obstante, la socialista Inés Rey, quien durante la campaña del 18F cargaba contra los de Alfonso Rueda: "Frente al inmovilismo de partidos que no debaten, nosotros sí tenemos ideas y valores. Creemos en una España diversa y plural. Enfrente tenemos la nada más absoluta. Un PP que no tiene líder ni proyecto para España. El único proyecto que tienen es decir constantemente que España se rompe", denunció, mientras los populares insistían en llamar a las urnas a los ciudadanos para revalidar una vez más su posición como primera fuerza.