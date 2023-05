David de la Cruz, sucesor de 'Kichi' y aspirante a la Alcaldía en Cádiz: “Aquí no se le corta el agua a nadie"

El candidato de Adelante Izquierda Gaditana cuenta cómo ha logrado aglutinar a prácticamente toda la izquierda, excepto a Podemos

De periodista a candidato a alcalde en la ciudad que lo vio nacer. David de la Cruz (1987) también es de Cádiz como su predecesor. El encargado de escribir los discursos de José María González 'Kichi' hasta hace nada sabe que en las urnas este domingo primará más el proyecto político que el candidato que lo sostenga.

En su caso, él tiene clara su apuesta: generar empleo de calidad y reclamar un plan industrial al Gobierno central, apostar por un servicio municipal de psicólogos, canguros y dentistas, profundizar en el tema de la vivienda pública, construir el primer bosque urbano de la ciudad, apostar por la movilidad sostenible dentro de Cádiz y acercar la cultura a todos los barrios.

Aunque David no tiene decidido su voto para las elecciones generales lo que sí defiende es una formación andalucista en el Gobierno central que luche por los intereses de Andalucía. Y apostilla que, a pesar de también haber unido a la izquierda gaditana para las urnas -a excepción de Podemos-, ni siquiera se siente "identificado con el proyecto de Sumar". Apuesta por una izquierda unida por un proyecto y horizonte común y, por eso, nos explica cuál es el suyo para Cádiz con Adelante Izquierda Gaditana...

Hace nada estabas en un segundo plano y ahora no hay un día que no entre en Twitter y vea una noticia relacionada con David de la Cruz. ¿Cómo te ha cambiado la vida pública en estos meses?

He sentido el cambio en lo personal y en lo colectivo. En lo personal porque yo no soy una persona que le guste el protagonismo y el foco. Acepté el reto, pero reconozco que sentí vértigo e inseguridad. Creo que es humano reconocerlo. Pero es verdad que en lo colectivo me he sentido muy arropado. Dar ese paso y exponerte más si tienes mucha gente apoyándote y confiando en ti se hace más llevadero. Yo pongo la cara, pongo el rostro, pero hay mucha gente que está a mi lado aunque no salgan en la foto.

¿Cómo lleva un periodista las críticas de otro periodista cuando se convierte en político?

Pues depende de qué periodista sea. Cuando vienes a hacer una política que es transformadora, crítica, rupturista y que mira por una mayoría social y no por una minoría sabes que te van a llegar críticas de los que quieren perpetuar y consolidar el sistema tal y como está. Esas críticas no me duelen, esas críticas me hacen ver que estoy en el buen camino. Cuando la crítica viene de alguien que tiene el mismo horizonte y proyecto político que tú, ahí no es que duela es que te tiene que hacer reflexionar. Por eso depende mucho de quién reciba la crítica, de quién hace la crítica, de cuál es la crítica y de qué busque esa crítica, más que de la crítica sí.

Se dice que en las elecciones municipales se vota más la persona más que al partido ¿Te ves con algún rival para el domingo?

Yo me enfrento a las elecciones con total humildad y sabiendo que el escenario es complicado. También pienso que la gente no vota solo a la persona, porque cuando se hacen políticas que repercuten a los vecinos y a las vecinas de tu ciudad se ve después reflejado en las urnas. No creo que las municipales sean más de votar a la persona o candidato, sino sí de apoyar al proyecto político y de lo que se priorice en él.

En Cádiz, por ejemplo, no se le corta el agua a ninguna familia, estamos frenando los desahucios... Eso es un proyecto colectivo y de ciudad y creo que eso es lo que se va a valorar en las urnas. No creo que sea un plebiscito entre los candidatos sino entre los modelos políticos que tienen.

¿Qué cambios hay entre la Cádiz que Teófila Martínez (PP) construyó durante 20 años y la de Kichi?

Hay una ciudad mejor que hace 8 años. Cádiz es más inclusiva, es más diversa, se reconocen más derechos y está mejor gestionada. Kichi heredó una ciudad que tenía 275 millones de deuda, donde se le pagaba a un año a las pequeñas empresas y estaba a punto de ser intervenida. Como dato, en 2014 hubo 282 desahucios en nuestra ciudad.

Actualmente el Ayuntamiento ha reducido la deuda más de la mitad, a los proveedores se les paga en 22 días, se estrenó con un protocolo anti desahucio y además se ha modificado la ordenanza para que los apartamentos turísticos no expulsen a los vecinos de sus barrios

¿Y qué ha quedado por hacer y te gustaría a ti continuar?

Queda mucho por hacer, al final un proyecto de ciudad no se hace en ocho años. Yo tengo cuatro vías fundamentales: la conquista de nuevos derechos poniendo en marcha un proyecto de psicólogos, canguros y dentistas municipales para que la conciliación, la salud mental y la salud bucodental sean derechos reconocidos en esta ciudad. También quiero construir el primer bosque urbano de la ciudad, quiero seguir profundizando en el tema de la vivienda pública, según el PGOU se puede llegar a las mil viviendas públicas. Es importante también generar empleo de calidad y reclamar un plan industrial al Gobierno central para la Bahía de Cádiz y apostar por la movilidad sostenible y que la cultura llegue a los barrios.

Empleo y vivienda son algunos de los problemas que tienen los jóvenes y nos cuentas cómo lo vas a combatir desde el municipalismo. ¿Qué le dirías a un gaditano que no encuentra trabajo en Cádiz?

Pues le diría que yo he pasado por lo mismo. Que venimos de una generación a la que nos estalló la burbuja en la cara, la crisis nos estalló en la cara. Que nuestra generación sabe lo que es trabajar por 600 euros, sabemos lo que es no encontrar trabajo y sabemos por donde pasa las soluciones y lo que conlleva. Yo lo entiendo perfectamente. Desde la empatía y desde el conocimiento de cómo es esa situación hay que buscar las soluciones.

¿Y cuáles son esas soluciones?

Pasan porque la vivienda sea pública y accesible, porque haya menos especulación y que administraciones fomenten esas viviendas como derecho. También por exigir empleo de calidad, con sellos de calidad, con formación con compromiso de contratación, con clausulas sociales y por reclamar al Gobierno central un plan industrial para la Bahía de Cádiz. Del turismo solo no se puede vivir, hacen falta industrias, hace falta que se aproveche la nueva situación de emergencia climática para crear una industria verde que se quede, que perdure, que esté en la bahía y que solucione la situación de los jóvenes.

¿El turismo no es la salvación para la actual Cádiz?

Exactamente. Eso no quiere decir que esté en contra del turismo y la hostelería. En primer lugar, la hostelería y el turismo son un complemento fundamental en esta ciudad. Son necesarios, pero no puede ser la única vía, porque cuando hay una industria fuerte la hostelería funciona mejor. En segundo lugar, el empleo tiene que ser de calidad. Aquí ha salido el presidente de la patronal de hostelería a decir que va a traer a jóvenes marroquíes porque aquí no hay trabajadores. Eso lo primero es un mensaje completamente racista porque lo que da a entender es que va a traer a jóvenes de un país subdesarrollado para someterlos a regímenes de semi esclavitud, lo cual es una auténtica barbaridad que no se puede permitir. Y no es que falten trabajadores, es que en muchos casos, en la mayoría, no en todos porque hay muchos hosteleros que cumplen su convenio, son dignos y honrados, pero en muchos casos no cumplen con el convenio, ni cumplen las condiciones laborales ni dignas del trabajo.

Me hablabas de un servicio municipal de canguros, psicólogos y dentistas… ¿Cómo lo vas a hacer para que sea una realidad?

Muy sencillo, es a través de contrataciones de servicio. Hay una realidad y es que esto lo debería de cubrir la Junta de Andalucía, pero no lo hace. Si miras la última cifra de suicidios ha aumentado, si también miras las últimas tasas de trastorno alimenticio o problemas de salud mental, especialmente en la juventud tras la pandemia, se ha incrementado de forma abismal. Eso hay que atajarlo, y si no lo hace la Junta de Andalucía pues lo tendrá que hacer el ayuntamiento.

¿Y qué es lo que proponéis desde el municipalismo para el servicio de psicólogos?

Pues un servicio integral en la Casa de la Juventud con un psicólogo municipal acompañado de un equipo social para que se desarrolle y atiendan a las personas que no puedan pagarse el psicólogo y acudan a ese servicio.

Y los canguros…

Actualmente quien no tenga abuelo/a o red familiar no puede tener un proyecto de vida de tener hijos e hijas. Es imposible. Con el servicio de canguro municipal lo que se va a hacer es ampliar ese servicio que ya ofrece este ayuntamiento para la conciliación. Aumentar los horarios para que cubra también las noches y fines de semana, o cuando una madre o un padre tiene que ir a trabajar.

El tema del dentista público me suena a una medida parecida en el Ayuntamiento de Barcelona…

Sí, es un modelo como el de Barcelona. Consistiría en cubrir lo que el servicio bucodental público no cubre actualmente ahora. Con esto ampliamos estos servicios para los que no puedan pagarse el dentista pueda acudir a uno ante algo que no te cubre el Servicio Andaluz de Salud.

¿Y de dónde se sacaría el dinero para tanto servicio público nuevo?

Sería priorizar por encima de pagar publicidad institucional o pagar otro tipo de derroches como sueldos gigantescos o en otro tipo de inversiones que no revierte en la ciudadanía. Nosotros preferimos invertir en algo que revierte en los ciudadanos.

Estaba viendo el ejemplo de Adelante Izquierda Gaditana y su parecido en la política nacional con Sumar… Cuéntame el secreto para unir a la izquierda.

Yo no creo en la unidad de la izquierda sin proyecto común y ni siquiera me siento identificado con el proyecto de Sumar. Creo que, en este caso, es necesario a nivel estatal un sujeto político andaluz que hable de los problemas de Andalucía, que ha estado históricamente tan olvidada. Lo que ocurre en Cádiz es que el proyecto y el horizonte es común. Tenemos el mismo modelo de ciudad. Cuando hay una unidad, porque se aspira y se quiere lo mismo, lo que no tiene sentido es ir separado. Tiene sentido ir juntos para afrontar las elecciones con más fuerza.

¿Cómo fue el proceso?

Ha sido un proceso lento y complicado. Pero también ha sido un proceso de comprensión, de generosidad y de saber el contexto en el que estábamos, de poner lo común por encima de lo individual.

Pero Podemos se ha quedado fuera finalmente… ¿Qué pasó?

No sé por qué no se ha unido porque el acuerdo estaba cerrado, pero la tarde antes se bajaron sin dar una razón muy convincente. Decían que no se sentían a gusto en la confluencia y ya está, se respeta. A mí no me sale confrontar con los compañeros y compañeras de Podemos…

La eterna desunión de la izquierda cuando llega el momento de la verdad…

No hay que obsesionarse con la unión de la izquierda, la izquierda es diversa al final. Lo importante es que en las cosas comunes, de las mayorías sociales, en las cosas que hay que empujar como derogar la Ley Mordaza que no se ha conseguido, derogar la reforma laboral que no se ha conseguido, un plan industrial que nos niega el Psoe y que no se ha hecho, para esas cosas sí hay que estar unidos, para cosas concretas.

¿Entonces que la izquierda no se una al 100% no es una cuestión de ego y cuota de poder?

Yo te puedo hablar de lo que yo considero, evidentemente también hay un componente de ego, de cuota de poder y de que muchas organizaciones miran mucho por su interés. Pero yo creo que no ese debe ser el único motivo cuando se afronte la unión o desunión de la izquierda, sino de modelo. Por ejemplo, Adelante Andalucía es un sujeto político andaluz que quiere hablar de los problemas de los andaluces que nunca se habla en el gobierno central. Es una cuestión política por la que hay un partido y una formación de izquierda andalucista.

¿Tienes decidió el voto para las elecciones nacionales?

No lo tengo decidido, si Adelante Andalucía se presentara votaría a Adelante Andalucía. Es el momento de que haya una formación andalucista en el gobierno central.

En 2019 casi rozáis la mayoría absoluta… ¿cómo valoras los resultados del próximo 28 de mayo?

Es muy complicado conseguir la mayoría absoluta, pero aspiramos a ser la fuerza política más votada. Hay un contexto en el que hay una ola de la derecha con campañas muy fuertes, pero aspiramos a conseguirlo.

¿Y si te conviertes en alcalde de Cádiz escribirás tus propios discursos?