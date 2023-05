Los supermercados públicos de Podemos, ¿utopía o posibilidad?

La propuesta de supermercados públicos de Unidas Podemos para poner fin a la especulación con los alimentos y atajar la subida de precios de la cesta de la compra ha aterrizado en la campaña electoral del 28M. ¿El proyecto con el que los morados tratan de seducir a sus electores es una utopía o algo posible? Sus detractores, dicen que no es factible, como demostraron los fracasos de DIRSA y Jobac. El economista Albert Recio Andreu en declaraciones a Informativos Telecinco sí defiende la capacidad del Estado para gestionar una cadena pública de supermercados, pero lo considera un proyecto inviable a corto plazo.

El Profesor de Economía Aplicada , Albert Recio Andreu, que lleva décadas vinculado a la Universitat Autónoma de Barcelona ve con buenos ojos la creación de una cadena de supermercados públicos , aunque admite sus dudas sobre si esto bastaría para contener la inflación, una de las razones que fundamenta UP para lanzar una idea que a muchos le suena a Comunismo y a proyecto fallido de antemano.

Una cadena de supermercados públicos no se construye de hoy para mañana

El reto es montar una empresa de este tipo, con estas dimensiones, porque no es cosa que se pueda hacer de un día para otro: "Requiere inversiones realmente importantes en infraestructuras, distribución, en tiendas y gestores con conocimientos", advierte este economista a sabiendas de que la idea de UP no es compartida en su gremio.