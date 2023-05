Ayuso y Almeida arrasan en Madrid mientras Podemos se estrella y Ciudadanos desaparece

Almeida y Ayuso no tienen rival en Madrid y logran sendas mayorías absolutas. La doble mayoría absoluta de I sabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida , en la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, no se veía en la sede de Génova desde tiempos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón allá por el año 2011. Esa misma situación se repetirá la próxima legislatura en ambas instituciones al acariciar la presidenta regional el 47% de los votos y el alcalde el 44,3%. Ayuso tendrá 70 diputados, seis por encima del 4-M.

En cambio, en el Ayuntamiento de Madrid desde 2019 Podemos no tenía representación porque Iglesias y su cúpula decidieron no presentarse a las elecciones y no competir con Manuela Carmena, que decidió aliarse con el Más Madrid de Íñigo Errejón. Aunque al final de la campaña muchos de los líderes 'morados' apoyaron a la candidatura de IU, Anticapitalistas y Madrid en Pie, que no obtuvieron concejales.