Yolanda Díaz, a Nadia Calviño, por la herencia universal: "Ahora presume de los ERTE"

Yolanda Díaz ha sido capaz de atacar con guante de seda en su entrevista con Pedro Piqueras tanto a Feijóo, al que acusó de pisotear los derechos de las mujeres, de tener ya un vicepresidente llamado Santiago Abascal -cuando Feijóo ha hablado de una mujer- y de comprar a dos diputados para tumbar la reforma laboral, además de destacar que no tiene principios ni escrúpulos, señalando que su gran logro ha sido "meter a ultras en los gobiernos". Todo ello para después señalar que no ha hablado mal de nadie: "A la ciudadanía no le gustan las descalificaciones ni el ruido, es lo que he practicado este tiempo".