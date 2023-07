Yolanda Díaz a Alberto Núñez Feijóo en Telecinco sobre la reforma laboral: "Compraron a dos diputados para tumbarla"

Yolanda Díaz, en su entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco se ha mostrado orgullosa de su reforma laboral, esa misma que el aspirante a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo ahora valora y apoya, algo que no fue siempre así en el PP. De hecho, no es la primera vez que Yolanda Díaz le ha reprochado al líder del PP que haya cambiado de opinión sobre la reforma laboral impulsada por ella, "nos decían que la temporalidad no era una maldición bíblica tras 52 reformas laborales ".