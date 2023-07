Las réplicas de Pedro Piqueras a Santiago Abascal en su entrevista en Informativos Telecinco

Preguntado por algunas de las cuestiones que rodean a su partido, como su posición respecto a una posible victoria del PP en los comicios y los posibles pactos con Alberto Núñez Feijóo, algo sobre lo cual ha llamado a no anticiparse y no “vender la piel del oso antes de cazarlo”, también ha contestado sobre cuestiones que generan polémica en torno a su formación, como su política de inmigración o su postura ante la violencia de género .

A este respecto, Pedro Piqueras ha repasado los últimos acuerdos de su formación con el PP y las diferencias encontradas en regiones como Murcia o Extremadura, destacando que también ha habido tensión en Valencia: “No imprimimos tensión por nuestra parte. El día 28 de mayo nosotros creo que interpretamos muy correctamente el resultado electoral. Entendimos que los españoles habían exigido la construcción de la alternativa, un cambio de rumbo, y lo que hicimos fue tender la mano, sin líneas rojas. Dijimos que queríamos construir la alternativa en función de la representación que habíamos obtenido en cada territorio. En algunos lugares el PP actuó con gran responsabilidad, como en la Comunidad Valenciana, y se pudo llegar a un acuerdo rápido. Tengo que decir lo mismo de Baleares, donde el cambio me parece que es histórico. En Extremadura costó un poco más, pero puedo asegurar que la tensión no la introdujimos nosotros”, ha dicho.

Tras ello, el líder de Vox ha señalado que “es muy importante decir” que el candidato de su formación “jamás había puesto la mano encima de su mujer, que recibió un ataque durísimo. En un proceso de divorcio complicadísimo hace 20 años insultó a su mujer, ha pedido perdón por ello, ha cumplido con la condena, pero recibió una demonización también y un veto por parte de dirigentes del PP a nivel nacional que el Partido Popular no plantea por ejemplo a Jesús Eguiguren, al que algunos de sus dirigentes han calificado como a un hombre de ley y han defendido públicamente. Lo digo porque es un hombre condenado por pegar paraguazos a su exmujer. Aquí hay una clarísima doble vara de medir, pero nuestro candidato Carlos Suárez lo que hizo fue apartarse él mismo en un acto de generosidad para no complicar una negociación y un veto que, desde luego, no venía desde el PP de la Comunidad Valenciana, que actuó muy correctamente, que quería un cambio, que quería una alternativa y que yo creo que ha alcanzado con nosotros un acuerdo absolutamente satisfactorio, tanto para los electores del PP como para los electores de Vox en la Comunidad Valenciana”, ha subrayado.