Santiago Abascal, sobre su política de inmigración: "A Vox se le llama con mucha ligereza partido xenófobo"

Preguntado sobre todo esto, Abascal ha precisado: “En primer lugar, tengo que hacer un planteamiento inicial antes de contestar a una pregunta tan concreta: a Vox se le llama con mucha ligereza partido xenófobo . Nuestros actos están llenos de personas extranjeras que han llegado a España legalmente, que están codo con codo trabajando con nosotros y que se sienten, no solo acogidos y respetados por nosotros, sino que además tienen nuestro mismo pensamiento en contra de la inmigración ilegal y masiva”.

Sobre ello, el líder de Vox ha señalado: “La verdad es que parece una equivocación, haciéndose eco de una noticia que tiene un error, pero he de decirle que el dato de este tipo de crímenes, de las violaciones perpetradas por extranjeros es muy claro, no lo ha podido ni siquiera negar Pedro Sánchez en el Congreso, porque es un dato del Ministerio del Interior, y está muy por encima del porcentaje de inmigrantes que hay en España, igual que en las cárceles. Alguno dirá, bueno, es gente más desfavorecida que se ve obligada a la delincuencia. Hay muchos españoles desfavorecidos, muchos españoles sin recursos, pobres, que no se convierten en delincuentes”.