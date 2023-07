La convocatoria de elecciones generales para este 23 de julio ha disparado el voto por correo. Muchos ciudadanos que se encuentran de vacaciones han preferido votar por correo y así no perder su derecho pese a no estar en su localidad. El voto por correo suele generar algunas dudas a los ciudadanos, como si se puede v otar en la mesa electoral a pesar de haber solicitado el voto por correo.

La respuesta es clara: no. En el momento en el que la JEC aprueba la solicitud de voto por correo, el elector pierde la posibilidad de votar en mesa el 23 de julio. Da igual que finalmente no hayamos emitido nuestro voto, si se ha aprobado nuestra solicitud de voto por correo y no lo hemos enviado no podremos votar presencialmente.