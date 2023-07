Zapatero llama a pactar con Junts, pese a las diferencias, para formar Gobierno: "Habrá que dialogar"

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha subrayado que el diálogo con Junts va a ser “más difícil” que con otras fuerzas pero remarca la necesidad de hacerlo porque “eso es la política”. El exlíder del PSOE se muestra “convencido” de la investidura de Sánchez y admite que no cree que Junts vaya a provocar una repetición electoral- hecho que Pedro Sánchez no contempla- pese a que ya han afirmado que no darán el sí “a cambio de nada”. Recuerda que un referéndum “no cabe en la Constitución” y considera que es una “discusión estéril” y que “habrá que dialogar”.