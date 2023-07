Feijóo, tras el varapalo del 23J, alerta del riesgo de balcanización y contacta con Vox, PNV, UPN y CC

Los gestos en el balcón de Génova lo decían todo y los gritos a favor de Ayuso más . Feijóo tiene imposible ser presidente porque juntar a PNV y a Vox es una quimera. Pese a todo, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pedía que no hubiera un bloqueo. No es que lo vaya a haber es que Pedro Sánchez tiene más capacidad para formarlo .

"También he hablado con el presidente de Vox y del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista", ha manifestado. Feijóo ha recalcado que si Pedro Sánchez no acepta el diálogo con el PP, su formación explorará todas las vías para evitar el bloqueo, que es un escenario "indeseable". Así, ha indicado que no pueden permitir que el país se "balcanice".